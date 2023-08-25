Одеситка назвала “хворими на голову” усіх, хто мріє про деокупацію Криму і Донбасу (фото)

Дівчина з Одеси на своїй сторінці однієї із соцмереж зневажливо поставилася до прапора України. А також назвала людей, що мріють і борються за повернення Криму і Донбасу “хворими на голову”.

Про це повідомляють одеські Телеграм-канали.

Блогерка піймала хвилю про “свободу слова” і створила кілька дописів про державні символи, віросповідання в Україні, та дуже пишається, що може сміливо про це говорити й не боятися реакції у свій бік.

Адже, на її думку, боятися потрібно тим, хто закликає вбивати російськомовних людей, хто називає їх людьми другого ґатунку, та хто жартує про “домбіть бамбас”.

Нехай бояться ті, хто порушує мої конституційні права, –

пише одеситка.

Але чомусь не згадує про свої конституційні обов’язки.

Також блогерка висловила свою “експертну” думку щодо ролі УПЦ МП в Україні. Адже за її твердженням зараз у церквах відбуваються “бісівські дійства”:

Співають пісні про бандеру, переслідуються монахи, які проповідують мир.

Окрім того, блогерка висловилася і стосовно прапора України, який побував на усіх континентах, та який мріють підняти над Кримом.

На її думку, люди, що мріють про підняття синьо-жовтого стяга над нині окупованими Кримом і Донбасом — хворі на голову люди.

Мільйони українців борються сьогодні за нашу незалежність. Тисячі найкращих синів і доньок України поклали своє життя, щоб ми могли жити у своїй країні.

Але кожен, хто користуючись правом свободи слова, використовуючи російські наративи, відправляє подібне в маси, знецінює кожне життя наших воїнів, які виборюють сьогодні свободу і вигризають кожен метр окупованої української землі.

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