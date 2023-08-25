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Одесситка назвала «больными на голову» всех, кто мечтает о деоккупации Крыма и Донбасса (фото)

Одесситка назвала «больными на голову» всех, кто мечтает о деоккупации Крыма и Донбасса (фото)

Девушка из Одессы на своей странице одной из соцсетей пренебрежительно отнеслась к флагу Украины. А также назвала людей, мечтающих и борющихся за возвращение Крыма и Донбасса «больными на голову».

Об этом сообщают одесские Телеграм-каналы.

Блогерша поймала волну о «свободе слова» и создала несколько сообщений о государственных символах, вероисповедании в Украине, и очень гордится, что может смело об этом говорить и не бояться реакции в свою сторону.

Думка блогерки

Ведь, по ее мнению, бояться нужно тем, кто призывает убивать русскоязычных людей, кто называет их людьми второго сорта, и кто шутит о «домбить бамбас».

Пусть боятся те, кто нарушает мои конституционные права, —

пишет одесситка.

Но почему-то не упоминает о своих конституционных обязанностях.

Также блогерша высказала свое «экспертное» мнение о роли УПЦ МП в Украине. Ведь по ее утверждению сейчас в церквях проходят «бесовские действа»:

Поют песни о бандере, преследуются монахи, проповедующие мир.

Думка блогерки про релігію

Кроме того, блогерша высказалась и относительно флага Украины, побывавшего на всех континентах, и мечтающего поднять над Крымом.

По ее мнению, мечтающие о поднятии сине-желтого флага над ныне оккупированными Крымом и Донбассом — «больные на голову люди».

Думка блогерки про прапор

Миллионы украинцев борются сегодня за нашу независимость. Тысячи лучших сыновей и дочерей Украины отдали свои жизни, чтобы мы могли жить в своей стране.

Но каждый, кто пользуясь правом свободы слова, используя российские нарративы, отправляет подобное в массы, обесценивает каждую жизнь наших воинов, которые борются сегодня за свободу и выгрызают каждый метр оккупированной украинской земли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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