Одесситка назвала «больными на голову» всех, кто мечтает о деоккупации Крыма и Донбасса (фото)

Девушка из Одессы на своей странице одной из соцсетей пренебрежительно отнеслась к флагу Украины. А также назвала людей, мечтающих и борющихся за возвращение Крыма и Донбасса «больными на голову».
Об этом сообщают одесские Телеграм-каналы.
Блогерша поймала волну о «свободе слова» и создала несколько сообщений о государственных символах, вероисповедании в Украине, и очень гордится, что может смело об этом говорить и не бояться реакции в свою сторону.
Ведь, по ее мнению, бояться нужно тем, кто призывает убивать русскоязычных людей, кто называет их людьми второго сорта, и кто шутит о «домбить бамбас».
Пусть боятся те, кто нарушает мои конституционные права, —
пишет одесситка.
Но почему-то не упоминает о своих конституционных обязанностях.
Также блогерша высказала свое «экспертное» мнение о роли УПЦ МП в Украине. Ведь по ее утверждению сейчас в церквях проходят «бесовские действа»:
Поют песни о бандере, преследуются монахи, проповедующие мир.
Кроме того, блогерша высказалась и относительно флага Украины, побывавшего на всех континентах, и мечтающего поднять над Крымом.
По ее мнению, мечтающие о поднятии сине-желтого флага над ныне оккупированными Крымом и Донбассом — «больные на голову люди».
Миллионы украинцев борются сегодня за нашу независимость. Тысячи лучших сыновей и дочерей Украины отдали свои жизни, чтобы мы могли жить в своей стране.
Но каждый, кто пользуясь правом свободы слова, используя российские нарративы, отправляет подобное в массы, обесценивает каждую жизнь наших воинов, которые борются сегодня за свободу и выгрызают каждый метр оккупированной украинской земли.
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