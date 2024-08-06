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Одеситка Аліна Шаповалова стала чемпіонкою Європи з вітрильного спорту

Одеситка Аліна Шаповалова стала чемпіонкою Європи з вітрильного спорту

Спортсменка з Одеси Аліна Шаповалова здобула перемогу на чемпіонаті Європи 2024 року з вітрильного спорту серед юніорів. Чемпіонат проходив з 27 липня по 3 серпня у м. Бангор (Північна Ірландія).

Про це повідомили у прес-службі одеської мерії.

Аліна Шаповалова – вихованка одеської Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13. Вона була єдиною українською спортсменкою, яка виступала у цих змаганнях. У боротьбі за чемпіонанський титул вона випередила Марію Арсен із Італії.

Підготував спортсменку до змагань тренер-викладач Олексій Каплунов.

Також нагадаємо, що 5 серпня скарбничка збірної України на Олімпіаді в 5 серпня. Парижі поповнилася «сріблом» 20-річного гімнаста Іллі Ковтуна у вправах на брусах.

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