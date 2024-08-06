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Одесситка Алина Шаповалова стала чемпионой Европы по парусному спорту

Одесситка Алина Шаповалова стала чемпионой Европы по парусному спорту

Спортсменка из Одессы Алина Шаповалова одержала победу на чемпионате Европы 2024 года по парусному спорту среди юниоров. Чемпионат проходил с 27 июля по 3 августа в г. Бангор (Северная Ирландия).

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Алина Шаповалова – воспитанница одесской Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13. Она была единственной украинской спортсменкой, выступавшей в этих соревнованиях. В борьбе за чемпионский титул она опередила Марию Арсен из Италии.

Подготовил спортсменку к соревнованиям тренер-преподаватель Алексей Каплунов.

Также напомним, что 5 августа копилка сборной Украины на Олимпиаде в Париже пополнилась «серебром» 20-летнего гимнаста Ильи Ковтуна в упражнениях на брусьях.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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