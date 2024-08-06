Одесситка Алина Шаповалова стала чемпионой Европы по парусному спорту

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Алина Шаповалова – воспитанница одесской Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13. Она была единственной украинской спортсменкой, выступавшей в этих соревнованиях. В борьбе за чемпионский титул она опередила Марию Арсен из Италии.

Подготовил спортсменку к соревнованиям тренер-преподаватель Алексей Каплунов.

Также напомним, что 5 августа копилка сборной Украины на Олимпиаде в Париже пополнилась «серебром» 20-летнего гимнаста Ильи Ковтуна в упражнениях на брусьях.