Одесситка Алина Шаповалова стала чемпионой Европы по парусному спорту

Спортсменка из Одессы Алина Шаповалова одержала победу на чемпионате Европы 2024 года по парусному спорту среди юниоров. Чемпионат проходил с 27 июля по 3 августа в г. Бангор (Северная Ирландия).
Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.
Алина Шаповалова – воспитанница одесской Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13. Она была единственной украинской спортсменкой, выступавшей в этих соревнованиях. В борьбе за чемпионский титул она опередила Марию Арсен из Италии.
Подготовил спортсменку к соревнованиям тренер-преподаватель Алексей Каплунов.
Также напомним, что 5 августа копилка сборной Украины на Олимпиаде в Париже пополнилась «серебром» 20-летнего гимнаста Ильи Ковтуна в упражнениях на брусьях.