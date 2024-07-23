Одеситів звуть на Марш прибирання: що це і де відбудеться

Акція пройде в п’яти заповідних зонах по всій Україні. На Одещині – на території Нижньодністровського національного природного парку.

«Нижньодністровський» парк охоплює гирлову зону річки Дністер та частину акваторії Дністровського лиману, тому повені та весняні паводки – це звичний та важливий період для його екосистем. На підтоплених територіях, мілководних ділянках розмножуються тварини, комахи та інші мешканці парку. Але висока вода приносить і величезну кількість різноманітного сміття, переважно пластикового, який застрягає у траві вздовж берегів», – розповіли в UAnimals.

Організатори забезпечують учасникам Маршу трансфер з Одеси, рукавички, сміттєві пакети та питну воду. Також на місці будуть працівники ДСНС – вони проведуть інструктаж з безпеки при збиранні.

Щоб взяти участь у Марші прибирання, необхідно зареєструватися в чат-боті за цим посиланням. Після цього учасники отримають усі наступні інструкції.

Захід триватиме 3 години, не враховуючи часу на дорогу.

За словами організаторів акції, Всеукраїнський Марш прибирання – це спосіб подбати про тварин та довкілля, які опинилися під загрозою. Крім того, в UAnimals закликають усі відповідальні організації та небайдужих людей самостійно організувати у цей день прибирання на будь-яких локаціях.

Майбутній Марш прибирання – вже третій, що відбудеться цьогоріч. У двох попередніх взяли участь 1200 осіб, які зібрали понад 47 тонн сміття.

Фото: Вікна