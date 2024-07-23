Одесситов зовут на Марш уборки: что это и где состоится

Одесситов зовут на Марш уборки: что это и где состоится

Волонтеры общественной организации по спасению животных и окружающей среды UAnimals приглашают жителей Одессы и Одесской области присоединиться к масштабной экологической акции Марш уборки, которая состоятся в эту субботу, 27 июля 2024 года.

Как сообщается на сайте организации, акция пройдет в пяти заповедных зонах по всей Украине. В Одесской области – на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

«Нижнеднестровский» парк охватывает устьевую зону реки Днестр и часть акватории Днестровского лимана, поэтому наводнения и весенние паводки – это привычный и важный период для его экосистем. На подтопленных территориях, мелководных участках плодятся животные, насекомые и другие обитатели парка. Но высокая вода приносит и огромное количество мусора, преимущественно пластик, застрявший в траве вдоль берегов», – рассказали в UAnimals.

Организаторы обеспечивают участникам Марша трансфер из Одессы, перчатки, мусорные пакеты и питьевую воду. Также на месте будут работники ГСЧС – они проведут инструктаж по безопасности при уборке.

Чтобы принять участие в Марше уборке необходимо зарегистрироваться в чат-боте по этой ссылке. После этого участники получат все последующие инструкции.

Мероприятие продлится 3 часа, без учета времени на дорогу.

По словам организаторов акции, Всеукраинский Марш уборки – это способ позаботиться о животных и окружающей среде, которые оказались под угрозой. Кроме того, в UAnimals призывают все ответственные организации и неравнодушных людей самостоятельно организовать в этот день уборку на любых локациях.

Предстоящий Марш уборки – уже третий в этом году. В двух предыдущих приняли участие 1200 человек, которые собрали более 47 тонн мусора.

Фото: Вікна

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua