Одесситов приглашают бесплатно проверить здоровье сердца: куда обратиться

Как напомнили в пресс-службе Одесского городского совета, каждый год 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Целью этого дня является повышение осведомленности населения о болезнях сердца, правильный образ жизни для их предупреждения и популяризация профилактических мер по уменьшению смертности от болезней сердца.

Минимизировать количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний возможно при уменьшении основных факторов риска: артериальной гипертензии, высокого индекса массы тела, высокого уровня глюкозы в крови, употребления алкоголя и курения, низкой физической активности и т.д.

И завтра все желающие могут бесплатно пройти профилактический осмотр, измерить артериальное давление, частоту пульса, определить уровень глюкозы в крови, сделать ЭКГ, при необходимости получить направление на лабораторные исследования и консультацию узких специалистов.

Адреса и график проведения акции 27 сентября

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение

ул. Болгарская, 38, 2-й этаж, кабинет кардиолога №229, с 8:00 до 14:00;

кабинет ЭКГ №227, с 8:00 до 14:00;

5-й этаж, кабинет терапевта №507, с 8:00 до 12:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 3-й этаж, кабинет кардиолога №50, с 9:00 до 12:00;

1-й этаж, кабинет ЭКГ №18, с 9:00 до 12:00.

Городская больница №8

Фонтанская дор., 110, 2-й этаж, каб. №203, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, 2-й этаж поликлинического отделения, кабинеты врачей-терапевтов: №4, с 8:00 до 12:00; №17 с 8:00 до 15:00;

2-й этаж диагностического отделения, каб. №6, с 9:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, кабинет кардиолога №27, с 9:00 до 12:00; 1-й этаж, кабинет ЭКГ №1, с 9:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 2-й этаж, кабинет ЭКГ №202, с 9:00 до13:00;

3-й этаж, кабинет врача-терапевта №302, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, кабинет кардиолога №331, с 8:00 до 13:00.

кабинет ЭКГ №334, с 08:00 до 18:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, обзоры семейными врачами:

1-й этаж, каб. №10, с 8:00 до 14:00;

2-й этаж, каб. №12а, с 8:00 до 20:00; чтобы. №12б, с 8:00 до 17:00;

кабинет ЭКГ №18, с 8:00 до 17:00;

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, каб. №7, с 9:00 до 13:00;

ул. Крымская, 66, 1-й этаж, каб. №14, с 9:00 до 15:00.

9. Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по указанным адресам;

время работы кабинетов ЭКГ:

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 1-й этаж, каб. №6, с 9:00 до 14:00;

ул. Сегедская, 16, 1-й этаж, каб. №13, с 9:00 до14:00;

ул. Базарная, 77, 1-й этаж, каб. №9, с 9:00 до 14:00;

ул. Пастера, 56, 2-й этаж, каб. №14, с 9:00 до 14:00;

пров. Обсерваторный, 8, 2 этаж, каб. №27, с 9:00 до 14:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

Фонтанская дор., 110, каб. №9, с 8:00 до 19:00;

Фонтанская дор., 30/32, каб. №7, с 8:00 до 19:00;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1, каб. №12, с 8:00 до 19:00;

пров. Рислинга (Ушакова), 9, каб. №7, с 8:00 до 19:00;

ул. Научная (Шишкина), 48/1, каб. №7, с 8:00 до 19:00;

Люстдорфская дорога, 170, каб. №9, с 8:00 до 19:00;

ул. Ефима Геллера, 43, каб. №4, с 8:00 до 19:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей с 9:00 до 17:00; кабинет ЭКГ №8, с 9:00 до 17:00;

ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж, кабинеты семейных врачей с 9:00 до 17:00; кабинет ЭКГ №1 с 9:00 до 17:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

ул. Семена Палия, 58, кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00;

ул. Семена Палия, 88, кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00;

ул. Академика Заболотного, 41а, кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00;

ул. Академика Заболотного, 59/1, кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00;

ул. Давида Ойстраха, 7, кабинеты семейных врачей с 9:00 до 19:00;

просп. Добровольского, 159, кабинеты семейных врачей с 9.00 до 19.00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 08:00 до 19:00 по указанным адресам:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, кабинет ЭКГ №18, с 10:00 до 16:00;

ул. Житомирская, 2, 1-й этаж, кабинет ЭКГ №105, с 10:00 до 16:00;

ул. Ефима Фесенко, 11, 2-й этаж, кабинет ЭКГ №212, с 10:00 до 16:00;

ул. Бугаевская, 46, 1-й этаж, кабинет ЭКГ №7, с 10:00 до 16:00;

ул. Болгарская, 38, 3-й этаж, кабинет ЭКГ №1 с 10:00 до 16:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по указанным адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, каб. №8, с 9:00 до 16:00;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, каб. №112, с 9:00 до 16:00;

ул. Торговая, 29/31, 4 этаж, каб. №424, с 9:00 до 16:00.

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