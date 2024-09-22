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Одеситів запрошують безкоштовно перевірити слух: де і коли

Одеситів запрошують безкоштовно перевірити слух: де і коли

Завтра, у понеділок, 23 вересня 2024 року, у медичних установах Одеси пройде День профілактики та раннього виявлення порушень слуху для дорослих і дітей.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Усіх бажаючих запрошують безкоштовно пройти профілактичне обстеження у фахівців та отримати консультацію, а за потреби – направлення на аудіометрію.

Адреси та графік проведення профілактичних оглядів 23 вересня:

Для дорослих:

  1. Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Марш. Говорова), 26-А, 5-й поверх, каб. №511, з 9:00 до 13:00.

  1. Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. №329, з 14:00 до 19:00; 5-й поверх, каб. №565, з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00.

  1. Консультативно-діагностичний центр №29
  • вул. Академіка Заболотного, 32-А, 3 поверх, каб. №34, з 8:00 до 13:00;
  • вул. Академіка Заболотного, 13-А, 1 поверх, каб. №2, з 8:00 до 13:00.
  1. Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення
  • вул. Болгарська, 38, 5 поверх, каб. №501, з 8:00 до 12:00;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 1, 1-й поверх, каб. №10, з 9:00 до 20:00;
  • вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, 3 поверх, каб. №319, з 08:00 до 14:00.
  1. Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, каб. №6, з 10.00 до 13.00.

  1. Міська лікарня №8, консультативно-діагностичне відділення

Фонтанська дор., 110, 1-й поверх, каб. №103, з 9:00 до 14:00.

  1. Міська клінічна лікарня №10, поліклінічне відділення

вул. Маршала Малиновського, 61-А, 2 поверх, каб. №5, з 13:00 до 17:00; щоб. №11, з 8:00 до 12:00.

  1. Міська клінічна лікарня №11, консультативно-діагностичний центр

вул. Віталія Нестеренка, 5-Г (Академіка Воробйова), 2-й поверх, каб. №3,

з 9:00 до 14:00.

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Для дітей:

  1. Дитяча міська поліклініка №1

вул. Праведників світу, 36, 2 поверх, каб. №17, з 9:00 до 19:00.

  1. Дитяча міська поліклініка №2

вул. Владислава Бувалкіна (Генерала Бочарова), 59, 2-й поверх, каб. №213, з 9:00 до 14:00.

пр. Добровольського, 67, 1-й поверх, каб. №2, з 14:00 до 19:00.

  1. Дитяча міська поліклініка №3

вул. Єврейська, 11, 2 поверх, каб. №35, з 8:30 до 13:30.

  1. Дитяча міська поліклініка №4

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26, 3 поверх, каб. №328, з 9:00 до 15:00.

  1. Дитяча міська поліклініка №5

вул. Генерала Петрова, 80, 1 поверх, каб. №6, з 9:00 до 13:30 та з 14:00 до 18:00.

  1. Дитяча міська поліклініка №6
  • пр. Академіка. Глушка, 32-А, каб. № 319, з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00;
  • вул. Академіка Філатова, 7-А, каб. № 34, з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00.
  1. Дитяча міська поліклініка №7

вул. Старопортофранківська, 46, 2-й поверх, кабінет лікаря отоларинголога, з 9:00 до 15:00.

  1. Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я. Резника

вул. Дворянська, 10, 1-й поверх, каб. №3, з 9:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00.

Ви також можете дізнатися, коли йти до лікаря при болях у м’язах та шумі у вухах.

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