Одесситов приглашают бесплатно проверить слух: где и когда

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Всех желающих приглашают бесплатно пройти профилактическое обследование у специалистов и получить консультацию, а при необходимости – направление на аудиометрию.

Адреса и график проведения профилактических осмотров 23 сентября:

Для взрослых:

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Марш. Говорова), 26-А, 5-й этаж, каб. №511, с 9:00 до 13:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №329, с 14:00 до 19:00; 5-й этаж, каб. №565, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32-А, 3 этаж, каб. №34, с 8:00 до 13:00;

ул. Академика Заболотного, 13-А, 1-й этаж, каб. №2, с 8:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения

ул. Болгарская, 38, 5 этаж, каб. №501, с 8:00 до 12:00;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №10, с 9:00 до 20:00;

ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, 3-й этаж, каб. №319, с 08:00 до 14:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. №6, с 10:00 до 13:00.

Городская больница №8, консультативно-диагностическое отделение

Фонтанская дор., 110, 1-й этаж, каб. №103, с 9:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10, поликлиническое отделение

ул. Маршала Малиновского, 61-А, 2-й этаж, каб. №5, с 13:00 до 17:00; чтобы. №11, с 8:00 до 12:00.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко, 5-Г (Академика Воробьева), 2-й этаж, каб. №3,

с 9:00 до 14:00.

Для детей:

Детская городская поликлиника №1

ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, каб. №17, с 9:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №2

ул. Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 59, 2-й этаж, каб. №213, с 9:00 до 14:00.

пр. Добровольского, 67, 1-й этаж, каб. №2, с 14:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №3

ул. Еврейская, 11, 2-й этаж, каб. №35, с 8:30 до 13:30.

Детская городская поликлиника №4

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 3-й этаж, каб. №328, с 9:00 до 15:00.

Детская городская поликлиника №5

ул. Генерала Петрова, 80, 1-й этаж, каб. №6, с 9:00 до 13:30 и с 14:00 до 18:00.

Детская городская поликлиника №6

пр. Академика. Глушко, 32-А, каб. № 319, с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00;

ул. Академика Филатова, 7-А, каб. № 34, с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №7

ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет врача отоларинголога, с 9:00 до 15:00.

Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника

ул. Дворянская, 10, 1-й этаж, каб. №3, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

Вы также можете узнать, когда идти к врачу при болях в мышцах и шуме в ушах.