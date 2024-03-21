Одеситів запрошують безкоштовно перевірити легені: де і коли

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Щорічно 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби із туберкульозом. Напередодні цієї дати в медичних закладах Одеси буде проведено День профілактики та раннього виявлення захворювання на туберкульоз.

Флюорографія – обстеження, яке слід проводити щорічно. Воно дозволяє виявити злоякісну пухлину або туберкульоз ще на ранній стадії, коли симптоми захворювання не виявляються та діагностика хвороби утруднена.

При скаргах на постійну задишку, млявість, хронічний кашель рекомендується обов’язково зробити флюорографію.

У п’ятницю, 22 березня, безкоштовно пройти флюорографію можна за адресами:

1. КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2”

– провулок Обсерваторний, 8, 2 поверх, каб. №21, з 9.00 до 15.00;

– вул. Пастер. 56, 2 поверх, каб. №26, з 9.00 до 15.00.

2. КНП “Консультативно-діагностичний центр №6”

– Маршала Говорова, 26а, 6-й поверх, каб. № 608, з 8.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00;

– вул. Торгова, 29/31, 3 поверх, каб. №324, з 8.00 до 15.00.

3. КНП “Консультативно-діагностичний центр №20”

– вул. Левітана, 62, 1-й поверх, каб. № 11, з 9.00 до 13.00 та з 17.30 до 13.00.

4. КНП “Консультативно-діагностичний центр №29”

– вул. Академіка Заболотного, 32а, 1 поверх, каб. № 8а з 8.00 до 17.00 та каб. №8б з 9.00 до 14.00.

5. Консультативно-діагностичний центр КНП “Міська клінічна лікарня №1”

– вул. Болгарська, 38, 7 поверх, каб. №718, з 8.00 до 13.00;

– Івана та Юрія Лип, 1, 3-й поверх, каб. №54, з 9.00 до 14.00.

6. Консультативно-діагностична поліклініка КНП “Міська лікарня №5”

– вул. Троїцька, 38, 2 поверх, флюорографічний кабінет, з 9.00 до 13.00.

7. КНП “Міська клінічна лікарня № 11”

– вул. Академіка Воробйова, 5, корпус 9 (нейрохірургія, терапія), 2 поверх, рентген-кабінет з 9.00 до 14.00;

– Академіка Воробйова, 5, консультативно-діагностичне відділення №1,

1-й поверх, флюорографічний кабінет, з 9.00 до 14.00;

– Отамана Чепіги, 54, консультативно-діагностичне відділення №2, 3-й поверх, флюорографічний кабінет, з 9.00 до 14.00.