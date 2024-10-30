Одесити зможуть послухати вірші відомих українських поетів та волонтерів

У перші вихідні останнього осіннього місяця, з 1 по 3 листопада 2024 року, в Одесі відбудуться поетичні читання Meridian Odesa – масштабна літературна подія за участю провідних українських літераторів та волонтерів. Цей захід вже вдруге організує у нашому місті Міжнародна літературна корпорація Meridian Czernowitz.
За інформацією організаторів, програма читань включатиме 14 літературно-дискусійних подій, 8 з яких відбудуться за підтримки Українського інституту книги, а 6 – завдяки підтримці Фонду імені Роберта Боша.
Вхід на всі заходи – вільний, але з обов’язковою попередньою реєстрацією, яку можна пройти, перейшовши за посиланням.
Усі події відбуваються у Міжнародному культурному центрі «UNION» за адресою: Одеса, вул. Троїцька, 43.
У читаннях візьмуть участь такі відомі літератори та волонтери, як Юрій Іздрик, Андрій Любка, Ігор Померанцев, Ірина Целик, Ярина Чорногуз, Олександр Бойченко, Дмитро Лазуткін, Богдан Логвиненко, Мирослав Лаюк, Олександр Міхед, Мар’яна Савка, Тетяна Власова, Зоя Казанжі, Ігор Геращенко, Дмитро Журавель, Гліб Кучма, Андрій Хаєцький, Жанна Шарапова, Світлана Бондар, Євгенія Лопата.
Програма поетичних читань Meridian Odesa 1-3 листопада 2024 року
П’ятниця, 1 листопада:
- 18:45: Офіційне відкриття ІІ Поетичних читань Meridian Odesa. Вітальне слово – Святослав Померанцев, Євгенія Лопата;
- 19:00: Вечір сучасної одеської поезії. Учасники та учасниці – Ігор Геращенко, Марина Забуранна, Дмитро Журавель, Гліб Кучма, Андрій Хаєцький, Жанна Шарапова.
Субота, 2 листопада:
- 12:30–13:30: Презентація поетичної збірки Зої Казанжі «Березня та інші жінки»;
- 13:45–14:45: Презентація книг Олександра Міхеда «Живі. Зрозуміти українську літературу» та «Позивний для Іова»;
- 15:00–16:00: Презентація поетичної збірки Мар’яни Савки «Навіки ніжні»;
- 16:15–17:15: Презентація книги Андрія Любки «Війна з тильного боку»;
- 17:30–18:30: Поетичні читання Тетяни Власової;
- 18:45–19:45: Презентація книги Богдана Логвиненка «Деокупація. Історії спротиву українців»;
- 20:00–21:00: Літературний вечір Ігоря Померанцева та Олександра Бойченка: «Поет і перекладач про ґрунт, вино, ефір та еротику».
Читайте також: Безкоштовне кіно, цікаві лекції та зустрічі: культурні події Одеси 29-31 жовтня
Неділя, 3 листопада:
- 13:30–14:30: Презентація поетичної збірки Дмитра Лазуткіна «Житимемо вічно»;
- 14:45–15:45: Поетичні читання Ярини Чорногуз;
- 16:00–17:00: Презентація майбутньої поетичної збірки Ірини Целик «Тонкий лід»;
- 17:15–18:15: Презентація книги Мирослава Лаюка «Бахмут»;
- 18:30–19:30: Творчий вечір Олександра Бойченка «За мить до…»;
- 19:45–20:45: Поетичні читання Юрія Іздрика.
Вхід на всі заходи безкоштовний, наголошують організатори.
Ви також можете дізнатися: Ура, канікули! Куди піти в Одесі з дітьми 29 жовтня – 3 листопада.