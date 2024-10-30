Одесити зможуть послухати вірші відомих українських поетів та волонтерів

Єврейський Новий рік: навіщо сьогодні мокають їжу в мед і лічать зерна граната Сьогодні починається Рош а-Шана — єврейський Новий рік. Як відзначають це свято на честь створення світу, які традиції і символіка з ним пов’язані, «Одеському Життю» розповів наш журналіст, який кілька років тому відсвяткував Рош а-Шана в колі грузинсько-єврейської сім’ї в Ізраїлі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Про купальські скарби, козацьку славу та маленьку відьму: що пишуть для дітей одеські письменники Одеса — місто, що читає. Недарма саме тут було створено першу в Україні публічну бібліотеку. У ці дні вона відзначає своє 195-річчя. І серед ювілейних урочистостей запросила на свято книги найменших читачів. Яку літературу видають сьогодні для наших дітей, якою вона має бути, та що читає дітвора, дізнавалося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ