Одещина отримала гуманітарну допомогу для збереження культурної спадщини

Про це повідомили на сторінці Одеської ОВА.

В Одесі та області за майже два роки війни гостро стоїть питання про збереження культурної спадщини під час постійних терористичних атак ворога.

В Одеській ОВА розказали, що задля збереження культурної спадщини Одещина отримала від німецького міста Бремен 22 книжкових сканери, п’ять 3D сканерів для оцифрування об’ємних картин та творів монументального мистецтва. Для обробки отриманих зображень та моделей у пакеті допомоги використовуються 5 комп’ютерних моноблоків та інша оргтехніка.

Усе спеціальне обладнання буде направлено до культурних закладів регіону.

Як повідомили в Одеській ОВА, регіон постійно відчуває підтримку, яку ганзейське місто Бремен надає в рамках Спільної декларації про співпрацю між Одеською ОВА (Україна) та Адміністрацією Регіону Вільного ганзейського міста Бремен (Німеччина). Ця угода була підписана у червні 2023 року.

Це ще один крок у розвитку закладів культури Одещини, що дозволить зберегти та донести до наших нащадків багатство нашої історії, –

наголосили в Одеській ОВА.