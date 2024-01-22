В Одесі будуть відключати водопостачання боржникам

29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України постановою №1405 скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг боржникам, нарахування та стягнення штрафів, пені. Відповідні обмеження були введені ще у березні 2022 року, але відтепер надавачі комунальних послуг мають право не лише подавати до суду, але й відключати боржникам послуги водопостачання та водовідведення. Виключення становлять території, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окуповані території.

З початку воєнного стану деякі споживачі вважали, що можна взагалі не платити за комунальні послуги, через що рівень заборгованості став катастрофічним і більшість підприємств водопостачання опинились на межі виживання.

Так, лише одесити за надані послуги водопостачання та водовідведення заборгували “Інфоксводоканалу” астрономічну суму – майже пів мільярда гривень. Ці гроші могли б піти на сплату боргів за електроенергію, на заміну труб чи купівлю нового обладнання. Але підприємство вимушене “латати дірки” та знаходити кошти, щоб розраховуватись з боргами перед постачальниками енергоресурсів, матеріалів та реагентів.

Фахівці “Інфоксводоканалу” сподіваються, що не доведеться блокувати картки та відключати послуги десяткам тисяч боржників. Адже такі заходи – не самоціль, а лише законний спосіб стягнення боргів з неплатників. У будь-якому разі компанія завжди готова йти назустріч споживачам та у разі фінансових складнощів оформити реструктуризацію боргу.

Для швидкої та безпечної оплати запроваджені всі сучасні сервіси дистанційного обслуговування. На сайті підприємства можна сплатити за воду в один клік без реєстрації й комісій, картою будь-якого банку. За допомогою чат-ботів у вайбері та телеграмі можна зручно перевірити стан особового рахунку, передати показання і здійснити оплату.