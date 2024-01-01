Новини Одеси та Одеської області

Одесити всім будинком заспівали під час атаки (відео)

Одесити всім будинком заспівали під час атаки (відео)

Щоб зламати нас, ворог не шкодує ні сил, ні засобів. Але одесити вкотре довели – нас не перемогти. Прямо під час ворожого обстрілу жителі одеської багатоповерхівки хором співали “червону калину”.

Відео з піснею незламних одеситів публікують у соцмережах.

Раніше “Одеське життя” розповіло, що у дворі пошкодженої ворожим обстрілом висотки запалили святкові гірлянди на новій головній ялинці міста.

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Цієї ночі одесити вкотре переконалися, що агресор уже не приховує свого справжнього ставлення до української Одеси. Мета росіян — вбити якнайбільше одеситів, зруйнувати якнайбільше будинків та інфраструктури. А всі розмови путіна про російське місто — звичайне марнослів’я.

Близько опівночі ворог свідомо направив частину дронів на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних будинках мали намір сім’ями зустріти Новий рік. Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів».

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано.

Внаслідок падіння збитих безпілотників пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні висотні будинки, 3 приватні будинки, господарські будівлі.

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