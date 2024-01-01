Одесити всім будинком заспівали під час атаки (відео)

Відео з піснею незламних одеситів публікують у соцмережах.

Раніше “Одеське життя” розповіло, що у дворі пошкодженої ворожим обстрілом висотки запалили святкові гірлянди на новій головній ялинці міста.

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Цієї ночі одесити вкотре переконалися, що агресор уже не приховує свого справжнього ставлення до української Одеси. Мета росіян — вбити якнайбільше одеситів, зруйнувати якнайбільше будинків та інфраструктури. А всі розмови путіна про російське місто — звичайне марнослів’я.

Близько опівночі ворог свідомо направив частину дронів на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних будинках мали намір сім’ями зустріти Новий рік. Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів».

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано.

Внаслідок падіння збитих безпілотників пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні висотні будинки, 3 приватні будинки, господарські будівлі.