Одесситы всем домом спели во время атаки (видео)

Чтобы сломить нас, враг не жалеет ни сил, ни средств. Но одесситы в очередной раз доказали — нас не победить. Прямо во время вражеского обстрела жители одесской многоэтажки хором пели «червону калину».
Видео с песней несломленных одесситов публикуют в соцсетях.
Ранее «Одесская жизнь» рассказала, что во дворе поврежденной вражеским обстрелом высотки зажгли праздничные гирлянды на новой главной елке города.
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Этой ночью одесситы в очередной раз убедились, что агрессор уже не скрывает своего истинного отношения к украинской Одессе. Цель россиян — убить как можно больше одесситов, разрушить как можно больше домов и инфраструктуры. А все разговоры путина про русский город — обычное пустословие.
Около полуночи враг сознательно направил часть дронов на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. Наши силы ПВО уничтожили в области 28 «шахедов».
В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы.