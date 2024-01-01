Одесситы всем домом спели во время атаки (видео)

Видео с песней несломленных одесситов публикуют в соцсетях.

Ранее «Одесская жизнь» рассказала, что во дворе поврежденной вражеским обстрелом высотки зажгли праздничные гирлянды на новой главной елке города.

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Этой ночью одесситы в очередной раз убедились, что агрессор уже не скрывает своего истинного отношения к украинской Одессе. Цель россиян — убить как можно больше одесситов, разрушить как можно больше домов и инфраструктуры. А все разговоры путина про русский город — обычное пустословие.

Около полуночи враг сознательно направил часть дронов на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. Наши силы ПВО уничтожили в области 28 «шахедов».

В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы.

В результате падения сбитых беспилотников повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки.