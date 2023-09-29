Одесити вшанували пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру (фото, відео)

В Одесі сьогодні, 29 вересня, відбулося вшанування пам’яті жертв, розстріляних у Бабиному Яру під Києвом у 1941 році. За кілька днів там було розстріляно майже 34 тисячі людей.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

82 роки тому саме 29 вересня почався масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру. Саме Бабин Яр став символом «Голокосту від куль» і нацистської політики масового знищення людей.

Подібні трагедії знов повторюються, але вже руками російських фашистів. Злочинці, які тоді та зараз роблять таки вчинки проти людства — обов’язково повинні бути покарані, –

сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Сьогодні меморіал жертвам нацистів у Бабиному Яру відвідав президент України Володимир Зеленський. Президент написав, що близько 34 тисяч людей були вбиті за кілька днів. Розстріляні були дорослі, діти, жінки, чоловіки. Нацисти розстрілювали цілі родини. Зло не розбирало, кого знищувати.

Хоч би скільки років минуло, людство пам’ятатиме життя, які забрав нацизм. І завжди пам’ятатиме, що те зло було покаране. Ніколи знову! Для України ці слова мають значення. І матимуть, –

підкреслив Володимир Зеленський.

Довідка. Бабин Яр – місце пам’яті та некрополь близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, розстріляних нацистами у 1941–1943 роках. Серед них – євреї й роми, червоноармійці, комуністи, підпільники Організації українських націоналістів, в’язні Сирецького концтабору, «саботажники», порушники комендантської години та навіть пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова.

Розстріли в урочищі розпочалися відразу після вступу нацистів та їхніх союзників до Києва у вересні 1941 року і відбувалися чи не щоденно до завершення окупації міста.

Нацистська операція в Бабиному Яру 29–30 вересня стала однією з наймасштабніших каральних акцій Другої світової війни. Більшість населених пунктів України мають свої більші чи менші «бабині яри» – місця нацистських розстрілів євреїв та інших жертв.

Одещина теж має свій власний “бабин яр” і не один.

Після окупації Одеси румунські військові розстріляли у відплатних акціях 20 тисяч євреїв. У кінці грудня 1941 року біля Богданівки Одеської (нині – Миколаївської) області знищили понад 40 тисяч євреїв. На українських землях, що увійшли до складу Трансністрії (адміністративно-територіальна одиниця, утворена румунською владою на території частини окупованих Вінницькою, Одеською, Миколаївською областей Української РСР та лівобережної частини Молдавської РСР, під час Другої світової війни. Столиця — Одеса, — прим. ред.), окупаційна влада теж створила гетто й табори праці. Загалом на цих землях румуни знищили близько 300 тисяч євреїв Бессарабії та Буковини.

Голокост – важка незагоєна рана в історії України в Другій світовій війні. Жертвами злочину стали близько півтора мільйона українських євреїв. Нацисти знищили їх як соціокультурну й етнорелігійну спільноту, –

написано на сайті Українського інституту національної пам’яті.

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