Одесситы почтили память жертв трагедии в Бабьем Яру (фото, видео)

В Одессе сегодня, 29 сентября, состоялось чествование памяти жертв, расстрелянных в Бабьем Яру под Киевом в 1941 году. За несколько дней там было расстреляно около 34 тысяч человек.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

82 года назад именно 29 сентября начался массовый расстрел евреев в Бабьем Яру. Именно Бабий Яр стал символом «Холокоста от пуль» и нацистской политики массового уничтожения людей.

Подобные трагедии снова повторяются, но уже руками российских фашистов. Преступники, которые тогда и сейчас совершают поступки против человечества — обязательно должны быть наказаны, —

сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сегодня мемориал жертвам нацистов в Бабьем Яру посетил президент Украины Владимир Зеленский. Президент написал, что около 34 тысяч человек были убиты за несколько дней. Расстреляны были взрослые, дети, женщины, мужчины. Нацисты расстреливали целые семьи. Зло не разбирало, кого уничтожать.

Сколько бы лет не прошло, человечество будет помнить жизнь, которую унес нацизм. И всегда будет помнить, что зло было наказано. Никогда снова! Для Украины эти слова имеют значение. И будут иметь, —

подчеркнул Владимир Зеленский.

Справка. Бабий Яр – место памяти и некрополь около 100 тысяч гражданских людей и военнопленных, расстрелянных нацистами в 1941–1943 годах. Среди них – евреи и ромы, красноармейцы, коммунисты, подпольщики Организации украинских националистов, заключенные в Сырецкий концлагерь, «саботажники», нарушители комендантского часа и даже пациенты психиатрической больницы имени Павлова.

Расстрелы в оараге начались сразу после вступления нацистов и их союзников в Киев в сентябре 1941 года и происходили ежедневно до завершения оккупации города.

Нацистская операция в Бабьем Яру 29-30 сентября стала одной из самых масштабных карательных акций Второй мировой войны. Большинство населенных пунктов Украины имеют свои большие или меньшие «бабьи яры» – места нацистских расстрелов евреев и других жертв.

Одесская область тоже имеет свой собственный «бабий яр» и не один.

После оккупации Одессы румынские военные расстреляли в возмездных акциях 20 тысяч евреев. В конце декабря 1941 возле Богдановки Одесской (ныне – Николаевской) области уничтожили более 40 тысяч евреев. На украинских землях, вошедших в состав Транснистрии (административно-территориальная единица, образованная румынскими властями на территории части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР, во время Второй мировой войны. Столица — Одесса, — прим. ред.), оккупационные власти тоже создали гетто и трудовые лагеря. На этих землях румыны уничтожили около 300 тысяч евреев Бессарабии и Буковины.

Голокост – тяжелая незаживающая рана в истории Украины во Второй мировой войне. Жертвами преступления стали около полутора миллионов украинских евреев. Нацисты уничтожили их как социокультурное и этнорелигиозное сообщество, —

написано на сайте Украинского института национальной памяти.

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