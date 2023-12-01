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Одесити в будь-який момент можуть дізнатися рівень радіації у місті: як це зробити

Одесити в будь-який момент можуть дізнатися рівень радіації у місті: як це зробити

В Одесі, Южному та Тарутиному в межах спеціальної Місії Greenpeace були три датчики вимірювання радіаційного фону в місті та області. Датчики інформують про поточний стан радіаційного фону в режимі онлайн.

Одесу вперше відвідав представник Greenpeace в межах спеціальної Місії. Разом з ГО SaveDnipro передали регіональній владі та ДСНС три датчики вимірювання рівня радіації. За їхніми даними можна спостерігати в онлайн-режимі на онлайн-карті SaveEcoBot.

Датчики інформуватимуть про поточний стан радіаційного фону у разі нових злочинних дій з боку росіян на Запорізькій АЕС та атак на Южноукраїнську АЕС. Окрім Одещини, такі датчики встановлені у стратегічно важливих містах України –  Южноукраїнськ, Запоріжжя, Умань та в Дніпропетровській області.

Датчики не можуть зупинити радіацію, але вони можуть надати надзвичайно важливу інформацію, яка може врятувати життя у випадку можливої навмисної ядерної катастрофи. Дослухаючись до голосу місцевих органів влади та політиків на півдні України, Greenpeace підтримує населення України. Працюючи пліч-о-пліч з місцевими органами влади та організаціями, ми зміцнюємо нашу здатність разом відстежувати ризики ядерної катастрофи та реагувати на них, –

зазначив Ян Ванде Путте, фахівець з радіації Greenpeace.

За сприяння Агенції регіонального розвитку Одеської області, Greenpeace та SaveDnipro зустрілися із представниками Одеської обласної державної адміністрації (Департамент екології та природних ресурсів, Департамент міжнародного співробітництва та протоколу), а також із представниками Головного управління ДСНС України в Одеській області.  Ядерні експерти Greenpeace Шон Берні та Ян Ванде Путте розповіли про потенційні російські загрози безпеці Запорізької АЕС, можливий вплив ядерних злочинів росіян на Одещину.

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Представники Одеської області надали Greenpeace інформацію про шкоду, заподіяну місцевому довкіллю внаслідок військової агресії рф. Окрема увага приділена надзвичайній ситуації, яка відбулась у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС та наслідками для Чорного моря.

Також команда Greenpeace прогулялася історичними місцями Одеси, та відвідала Одеський національний художній музей, що 5 листопада 2023 року постраждав від російських обстрілів. Експерти організації зафіксували злочини проти культурної спадщини міста і пообіцяли донести цю інформацію та правду про екоцид на Одещині до європейської спільноти.

Довідка.

SaveDnipro – українська громадська організація, яка з 2017 року відстоює права громадян на чисте та безпечне довкілля. SaveDnipro активно сприяє впровадженню довкіллєвих реформ та поширенню суспільно важливої екологічної інформації. Організація створила SaveEcoBot – це некомерційний технологічний стартап, який має на меті захистити людей від забруднення повітря, інформувати їх про радіаційну ситуацію, підвищити екологічну обізнаність та надати їм інструменти для захисту своїх конституційних прав в Україні.

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