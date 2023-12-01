Одесити в будь-який момент можуть дізнатися рівень радіації у місті: як це зробити

Одесу вперше відвідав представник Greenpeace в межах спеціальної Місії. Разом з ГО SaveDnipro передали регіональній владі та ДСНС три датчики вимірювання рівня радіації. За їхніми даними можна спостерігати в онлайн-режимі на онлайн-карті SaveEcoBot.

Датчики інформуватимуть про поточний стан радіаційного фону у разі нових злочинних дій з боку росіян на Запорізькій АЕС та атак на Южноукраїнську АЕС. Окрім Одещини, такі датчики встановлені у стратегічно важливих містах України – Южноукраїнськ, Запоріжжя, Умань та в Дніпропетровській області.

Датчики не можуть зупинити радіацію, але вони можуть надати надзвичайно важливу інформацію, яка може врятувати життя у випадку можливої навмисної ядерної катастрофи. Дослухаючись до голосу місцевих органів влади та політиків на півдні України, Greenpeace підтримує населення України. Працюючи пліч-о-пліч з місцевими органами влади та організаціями, ми зміцнюємо нашу здатність разом відстежувати ризики ядерної катастрофи та реагувати на них, –

зазначив Ян Ванде Путте, фахівець з радіації Greenpeace.

За сприяння Агенції регіонального розвитку Одеської області, Greenpeace та SaveDnipro зустрілися із представниками Одеської обласної державної адміністрації (Департамент екології та природних ресурсів, Департамент міжнародного співробітництва та протоколу), а також із представниками Головного управління ДСНС України в Одеській області. Ядерні експерти Greenpeace Шон Берні та Ян Ванде Путте розповіли про потенційні російські загрози безпеці Запорізької АЕС, можливий вплив ядерних злочинів росіян на Одещину.

Представники Одеської області надали Greenpeace інформацію про шкоду, заподіяну місцевому довкіллю внаслідок військової агресії рф. Окрема увага приділена надзвичайній ситуації, яка відбулась у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС та наслідками для Чорного моря.

Також команда Greenpeace прогулялася історичними місцями Одеси, та відвідала Одеський національний художній музей, що 5 листопада 2023 року постраждав від російських обстрілів. Експерти організації зафіксували злочини проти культурної спадщини міста і пообіцяли донести цю інформацію та правду про екоцид на Одещині до європейської спільноти.

Довідка.

SaveDnipro – українська громадська організація, яка з 2017 року відстоює права громадян на чисте та безпечне довкілля. SaveDnipro активно сприяє впровадженню довкіллєвих реформ та поширенню суспільно важливої екологічної інформації. Організація створила SaveEcoBot – це некомерційний технологічний стартап, який має на меті захистити людей від забруднення повітря, інформувати їх про радіаційну ситуацію, підвищити екологічну обізнаність та надати їм інструменти для захисту своїх конституційних прав в Україні.