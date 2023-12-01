Одесситы могут в любой момент узнать уровень радиации в городе: как это сделать

Одессу впервые посетил представитель Greenpeace в рамках специальной Миссии. Вместе с ГО SaveDnipro передали региональным властям и ГСЧС три датчика измерения уровня радиации. За их данными можно наблюдать в онлайн-режиме на онлайн-карте SaveEcoBot.

Датчики будут информировать о текущем состоянии радиационного фона при новых преступных действиях со стороны россиян на Запорожской АЭС и атак на Южноукраинскую АЭС. Кроме Одесщины, такие датчики установлены в стратегически важных городах Украины — Южноукраинск, Запорожье, Умань и Днепропетровской области.

Датчики не могут остановить радиацию, но могут предоставить чрезвычайно важную информацию, которая может спасти жизнь в случае возможной умышленной ядерной катастрофы. Прислушиваясь к голосу местных органов власти и политиков на юге Украины, Greenpeace поддерживает население Украины. Работая бок о бок с местными органами власти и организациями, мы укрепляем нашу способность вместе отслеживать риски ядерной катастрофы и реагировать на них, —

отметил Ян Ванде Путте, специалист по радиации Greenpeace.

При содействии Агентства регионального развития Одесской области, Greenpeace и SaveDnipro встретились с представителями Одесской облгосадминистрации (Департамент экологии и природных ресурсов, Департамент международного сотрудничества и протокола), а также с представителями Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Ядерные эксперты Greenpeace Шон Берни и Ян Ванде Путте рассказали о потенциальных российских угрозах безопасности Запорожской АЭС, возможном влиянии ядерных преступлений россиян на Одесщину.

Представители Одесской области предоставили Greenpeace информацию о вреде, причиненном местной окружающей среде в результате военной агрессии РФ. Отдельное внимание уделено чрезвычайной ситуации, которая произошла в связи с подрывом плотины Каховской ГЭС и последствиями Черного моря.

Также команда Greenpeace прогулялась по историческим местам Одессы и посетила Одесский национальный художественный музей, который 5 ноября 2023 года пострадал от российских обстрелов. Эксперты организации зафиксировали преступления против культурного наследия города и пообещали донести эту информацию и правду об экоциде в Одесской области до европейского сообщества.

Справка.

SaveDnipro – украинская общественная организация, которая с 2017 года отстаивает права граждан на чистую и безопасную окружающую среду. SaveDnipro активно способствует внедрению окружающих реформ и распространению общественно важной экологической информации. Организация создала SaveEcoBot – это некоммерческий технологический стартап, направленный на защиту людей от загрязнения воздуха, информирование их о радиационной ситуации, повышение экологической осведомленности и предоставление им инструментов для защиты своих конституционных прав в Украине.