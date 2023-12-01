Новости Одессы и Одесской области

Одесситы могут в любой момент узнать уровень радиации в городе: как это сделать

Одесситы могут в любой момент узнать уровень радиации в городе: как это сделать

В Одессе, Южном и Тарутином в рамках специальной Миссии Greenpeace было установлено три датчика измерения радиационного фона в городе и области. Датчики информируют о текущем состоянии фона в режиме онлайн.

Одессу впервые посетил представитель Greenpeace в рамках специальной Миссии. Вместе с ГО SaveDnipro передали региональным властям и ГСЧС три датчика измерения уровня радиации. За их данными можно наблюдать в онлайн-режиме на онлайн-карте SaveEcoBot.

Датчики будут информировать о текущем состоянии радиационного фона при новых преступных действиях со стороны россиян на Запорожской АЭС и атак на Южноукраинскую АЭС. Кроме Одесщины, такие датчики установлены в стратегически важных городах Украины — Южноукраинск, Запорожье, Умань и Днепропетровской области.

Датчики не могут остановить радиацию, но могут предоставить чрезвычайно важную информацию, которая может спасти жизнь в случае возможной умышленной ядерной катастрофы. Прислушиваясь к голосу местных органов власти и политиков на юге Украины, Greenpeace поддерживает население Украины. Работая бок о бок с местными органами власти и организациями, мы укрепляем нашу способность вместе отслеживать риски ядерной катастрофы и реагировать на них, —

отметил Ян Ванде Путте, специалист по радиации Greenpeace.

При содействии Агентства регионального развития Одесской области, Greenpeace и SaveDnipro встретились с представителями Одесской облгосадминистрации (Департамент экологии и природных ресурсов, Департамент международного сотрудничества и протокола), а также с представителями Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Ядерные эксперты Greenpeace Шон Берни и Ян Ванде Путте рассказали о потенциальных российских угрозах безопасности Запорожской АЭС, возможном влиянии ядерных преступлений россиян на Одесщину.

Читайте также: Угроза взрыва на ЗАЭС: что будет с Одессой и как спастись от радиации

Представители Одесской области предоставили Greenpeace информацию о вреде, причиненном местной окружающей среде в результате военной агрессии РФ. Отдельное внимание уделено чрезвычайной ситуации, которая произошла в связи с подрывом плотины Каховской ГЭС и последствиями Черного моря.

Также команда Greenpeace прогулялась по историческим местам Одессы и посетила Одесский национальный художественный музей, который 5 ноября 2023 года пострадал от российских обстрелов. Эксперты организации зафиксировали преступления против культурного наследия города и пообещали донести эту информацию и правду об экоциде в Одесской области до европейского сообщества.

Справка.

SaveDnipro – украинская общественная организация, которая с 2017 года отстаивает права граждан на чистую и безопасную окружающую среду. SaveDnipro активно способствует внедрению окружающих реформ и распространению общественно важной экологической информации. Организация создала SaveEcoBot – это некоммерческий технологический стартап, направленный на защиту людей от загрязнения воздуха, информирование их о радиационной ситуации, повышение экологической осведомленности и предоставление им инструментов для защиты своих конституционных прав в Украине.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить