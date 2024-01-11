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Одесити, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію

Одесити, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію

За безплатний прихисток у своїх домівках внутрішньо переміщених осіб одесити мають можливість отримати грошову компенсацію на відшкодування витрат.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що на компенсацію витрат мають право одесити, які є власниками житла або їхніми представниками, орендарями житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину.

Але у Порядку надання компенсації були внесені зміни. Згідно з ними, на компенсацію не можуть розраховувати власники житла, які розмістили в ньому для проживання родичів – чоловіка, дружину, батька, матір, дітей, онуків, зокрема повнолітніх.

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Окрім того, передбачені зміни й в сумі компенсації. Сума кожен людинодень відтепер становить 14,77 гривні.

Знайти форми подання повідомлення про безоплатне розміщення переселенців та заявки на отримання компенсації можна за посиланням.

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