Одесситы, приютившие переселенцев, могут получить денежную компенсацию

За предоставление бесплатного жилья в своих домах внутренне перемещенным лицам, одесситы имеют возможность получить денежную компенсацию на возмещение расходов.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В сообщении говорится, что на компенсацию расходов имеют право одесситы, являющиеся владельцами жилья или их представителями, арендаторами жилья государственной или коммунальной собственности, наследниками, принявшими наследство.
Но в Порядок предоставления компенсации были внесены изменения. Согласно им, на компенсацию не могут рассчитывать владельцы жилья, разместившие в нем для проживания родственников — мужа, жену, отца, мать, детей, внуков, в том числе совершеннолетних.
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Кроме того, предусмотрены изменения и в сумме компенсации. Сумма каждый человек день отныне составляет 14,77 гривны.
Найти формы представления сообщения о бесплатном размещении переселенцев и заявки на получение компенсации можно по ссылке.