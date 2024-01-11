Одесситы, приютившие переселенцев, могут получить денежную компенсацию

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В сообщении говорится, что на компенсацию расходов имеют право одесситы, являющиеся владельцами жилья или их представителями, арендаторами жилья государственной или коммунальной собственности, наследниками, принявшими наследство.

Но в Порядок предоставления компенсации были внесены изменения. Согласно им, на компенсацию не могут рассчитывать владельцы жилья, разместившие в нем для проживания родственников — мужа, жену, отца, мать, детей, внуков, в том числе совершеннолетних.

Кроме того, предусмотрены изменения и в сумме компенсации. Сумма каждый человек день отныне составляет 14,77 гривны.

Найти формы представления сообщения о бесплатном размещении переселенцев и заявки на получение компенсации можно по ссылке.