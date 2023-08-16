В Одесі керівниця банку ухилялася від сплати податків: збитки склали понад 100 млн гривень

Керівницю банку в Одесі підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 102 млн гривень. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінка у 2015 році від імені установи укладала договори з відчуження нерухомості банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Унаслідок цього до бюджету України не надійшло понад 102 млн гривень.

Як повідомляють у Бюро економічної безпеки, під час обшуків в будинку жінки знайшли георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучили газові пістолети, жорсткі диски та іншу техніку. Загальна сума вилученого складає майже 600 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує штраф до 425 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



Нагадаємо, що завідувачку сектору одного з районних підрозділів Головного управління Державної податкової служби (ДПСУ) в Одеській області визнано винною в хабарництві.

Фото: БЕБ