Одесит “засвітив” роботу ППО: тепер йому “світить” в’язниця

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як встановили правоохоронці, чоловік зняв на камеру мобільного телефону роботу сил протиповітряної оборони та розмістив відзняте відео на власній сторінці в Тік-Ток.

Окрім того, що зловмисник виклав відео, він ще й вказав час та місце зйомки. За кілька хвилин відео потрапило до рекомендацій серед користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб рф.

Ця інформація могла бути використана для коригування наступних ударів по місту ракетами та дронами-камікадзе.

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Співробітникам СБУ вдалося встановили особу та місцеперебування чоловіка. Затриманим виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.

Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони.

Затриманому повідомили про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань. За вчинений злочин чоловікові загрожує до 8 років в’язниці.

Наразі триває слідство та вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.