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Одессит «засветил» работу ПВО: теперь ему «светит» тюрьма

Одессит «засветил» работу ПВО: теперь ему «светит» тюрьма

В Одессе задержан мужчина, который распространил информацию о работе ПВО во время массированной воздушной атаки россиян на Одессу в ночь на 5 ноября.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как установили правоохранители, мужчина снял на камеру мобильного телефона работу сил противовоздушной обороны и разместил снятое видео на собственной странице в Тик-Ток.

Кроме того, что злоумышленник выложил видео, он указал время и место съемки. Через несколько минут видео попало к рекомендациям среди пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб России.

Эта информация могла быть использована для корректировки последующих ударов по городу ракетами и дронами-камикадзе.

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Сотрудникам СБУ удалось установить личность и местонахождение мужчины. Задержанным оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.

СБУ затримання

Во время обысков у него был найден мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

Задержанному сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других военных формирований. За совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время идет следствие и решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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