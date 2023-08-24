Дев’ять років за 4 тис. доларів: в Одесі затримали організатора схеми переправлення “ухилянтів” за кордон

Дев’ять років за 4 тис. доларів: в Одесі затримали організатора схеми переправлення “ухилянтів” за кордон

За 4000 доларів США одесит допомагав “ухилянтам” переправлятися за кордон. За скоєне правопорушнику загрожує до дев’яти років позбавлення волі. про це повідомили в головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Житель Одеси розробив план незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон України. Порушник знайшов «клієнта» через один із месенджерів.

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За свої «послуги» зловмисник запросив 4 тис. доларів двома траншами. Частину – відразу, а частину – з сусідньої країни.

Отримавши 1500 доларів авансу від «клієнта», організатор схеми забезпечив його авІ тівкою та наказав прямувати до пункту призначення. У подальшому чоловік повинен був пішки перейти на територію іншої держави в обхід офіційного пункту пропуску.

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Автівку з «ухилянтом» правоохоронці зупинили на шляху прямування до державного кордону, а самого фігуранта злочину затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Організатору схеми переправлення “ухилянтів” загрожує за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на фронті загинули троє військових з Одеської області Дмитро Головчинський, Олександр Хрищанович та Олександр Новіков.

Фото: ГУНП в Одеській області

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