Одессит за 200 долларов убил знакомого (видео)

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Полицейские установили, что подозреваемый и пострадавший познакомились в одном из местных магазинов. Фигурант пригласил нового знакомого к себе домой, где между ними во время распития водки возник конфликт. По словам одессита, ему показалось, что гость похитил у него 200 долларов. Во время ссоры он побил его ногами по голове до бессознательного состояния. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый перетащил потерпевшего через дорогу, вернулся домой и стал зачищать следы – вымывать и стирать.

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Обнаружили тело пострадавшего владельцы соседнего дома возле своего двора. Они вызвали «скорую», врачи констатировали смерть, которая, предварительно, наступила в результате полученных тяжких телесных повреждений.

Оперативники разыскали причастного к смерти одессита неподалеку от места происшествия. Мужчина в содеянном признался, оправдывая свой поступок действием алкоголя.

В ходе обыска по месту жительства правонарушителя полицейские изъяли достаточно вещественных доказательств причастности к совершенному.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком от семи до десяти лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.