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Результати “Паралімпіади-2024”: 82 медалі вибороли українські спортсмени

Результати “Паралімпіади-2024”: 82 медалі вибороли українські спортсмени

Україна посіла 7 місце у медальному заліку та 5 за кількістю медалей на “Паралімпіаді-2024”. Загалом українські спортсмени привезуть 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. До того ж цього року була найбільша делегація українців за всю історію змагань. А саме – 140 спортсменів змагалися у 17 з 22 видів спорту. І все це попри важкий підготовчий період, коли триває війна, знищуються тренувальні майданчики та гинуть найкращі спортсмени.

Кількість медалей з різних видів спорту

  • 40 з плавання,
  • 19 з легкої атлетики,
  • 5 з дзюдо,
  • 4 з настільного тенісу,
  • 3 з веслування на байдарках та каное,
  • 3 з велоспорту,
  • 3 з фехтування,
  • 2 з паверліфтингу,
  • 1 з голболу,
  • 1 з академічного веслування,
  • 1 з бочі.

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Найзахопливіші результати

26-річний плавець Андрій Трусов здобув 2 золота та 3 срібла з плавання серед людей з порушеннями функцій ніг. Таким чином він став українцем з найбільшою кількістю медалей у Паралімпіаді 2024. Трусов обійшов усіх суперників і встановив європейський рекорд дисципліни у своєму класі — 28.75 секунд.  До цього у Токіо-2020 він отримав 6 медалей: 2 золоті, 3 сріблі та 1 бронзову.

Паралимпиада-2024

30-річний легкоатлет Ігор Цвєтов цього року отримав 2 золота у забігу на дистанції 100 та 200 метрів серед спортсменів із церебральним паралічем. Чемпіон займає п’єдестал вже три паралімпіади поспіль. У Ріо-2016 він виборов 2 золота, а в Токіо-2020 – 2 срібла. Цьогоріч бігун зупинився за чотири сотих секунди від світового рекорду. Цікаво і те, що головними суперниками Цвєтова були росіяни у нейтральному статусі — Артем Калашян та Дмитро Сафронов.

Паралімпіада-2024

27-річна Юлія Шуляр стала однією з найяскравіших зірок української паралімпійської команди. Вона здобула золоту медаль у бігу на дистанції 400 метрів серед спортсменів з вадами зору. Цей виступ був вражаючим завдяки її швидкості та витривалості. У Токіо-2020 Шуляр здобула срібну нагороду на тій же дистанції. Але цього року вона подолала дистанцію 400 метрів за 55,16 секунд. Це стало її особистим рекордом. 

Паралімпіада-2024

Плавці Максим Веракса і Євген Богодайко після Паралімпіади в Парижі ділять перше місце серед українців за кількістю медалей — кожен має по 16 нагород. В

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Вперше за 8 років, нашим спортсменам вдалося отримати медалі у дзюдо. Загалом їх 5: 3 золоті та 2 бронзові. Обидві золоті чемпіонки з вадами зору. Першу нагороду принесла 37-річна Наталія Ніколайчик, яка стала переможницею в категорії до 48 кг.

Паралімпіада-2024

Друге золото отримала 28-річна Анастасія Гарник, яка перемогла в категорії дзюдоїстів вагою понад 70 кг. У чвертьфіналі українка здолала суперницю з Узбекістану за 31 секунду, а у фіналі перемогла на 32 секунді боротьби з бразильянкою.

Паралімпіада-2024

8 років чекали і на нові перемоги у велоспорті. Багаторазовий чемпіон Єгор Дементьєв переміг у груповій шосейній гонці серед спортсменів з помірними порушеннями опорно-руховому апарату. Велосипедист має у своїй колекції ще 4 золоті медалі, по дві з “Паралімпіади-2016” та “Паралімпіади-2012”.

Паралімпіада-2024

Не можемо оминути і виступ українських шпажисток, які боролися за перемогу на кріслах колісних. Їх вправність на візках була настільки професійною та захопливою, що це допомогло отримати одразу 2 медалі. Незламні шпажистки Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва, Наталія Морквич, Надія Дьолог вибороли срібло у командних змаганнях, а спортсменка Олена Федота-Ісаєва ще й стала бронзовою призеркою в індивідуальній боротьбі.

Паралімпіада-2024

Водночас найтитулованіший паралімпієць Максим Крипак, який відмовився від цьогорічної участі в паралімпіаді  до сих пір займає перше місце за кількістю золотих нагород, а їх у нього 10.

Максим Крипак

Загалом “Паралімпіада-2024” у Парижі прийняла 4 400 спортсменів із 169 країн. Переможцем медального заліку став Китай, спортсмени якого отримали 220 нагород. З них 94 золоті. У п’ятірку найсильніших увішли Велика Британія, Нідерланди, США та Бразилія. Наступна “Паралімпіада-2028” відбудеться у Лос-Анджелесі, США.

Паралімпіада-2024

 

 

Діана Федотова
Діана Федотова ПРОФІЛЬ
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