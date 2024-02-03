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Одесит привітав дружину друга феєрверком на Люстдорфській дорозі: суд виніс вирок

Одесит привітав дружину друга феєрверком на Люстдорфській дорозі: суд виніс вирок

Київський районний суд Одеси виніс вирок чоловікові, який запустив феєрверк на Люстдорфській дорозі, тоді як під час воєнного стану це є забороненим та караним діянням.

Відповідний документ опубліковано у Єдиному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався увечері 15 січня 2024 року. За інформацією поліцейських, одесит, бажаючи привітати дружину приятеля з днем народження, запустив феєрверк у дворі багатоповерхівки на Першій станції Люстдорфської дороги, хоч знав, що у дні війни це робити заборонено.

Очевидці зняли те, що відбувалося, на відео і виклали в соцмережі, і завдяки цій обставині порушника вдалося затримати.

Правоохоронці інкримінували чоловікові хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України) та суд погодився з цією кваліфікацією.

«Грубо порушуючи громадський порядок, виявляючи явну неповагу до суспільства, що виявилося у прагненні показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, моральності та доброчесності, виявляючи винятковий цинізм і порушуючи Розпорядження ОВА, обвинувачений поставив на землю піротехнічний виріб Maxsem, салютну установку пострілів і підпалив ґнот, внаслідок чого сталося 20 гучних пострілів салюту»,

– сказано у тексті вироку суду.

У результаті суд визнав одесита винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі терміном на один рік та один місяць.

Нагадаємо, з 30 червня 2022 року на території Одеси та Одеської області діє заборона на використання та продаж піротехніки (феєрверків, салютів та петард). Він діятиме до скасування в країні військового стану.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що в Одеській області двоє підлітків отримали опіки внаслідок вибуху феєрверку.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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