Одесит запустив феєрверк на Дерибасівській – як його покарають

За повідомленням обласного управління поліції, інцидент трапився 17 листопада близько 19 години на вулиці Дерибасівській.

«Чоловік використав піротехніку, коли святкував заручини знайомих, і запалив її поблизу громадських споруд, що становило небезпеку травмування людей горючими елементами та частинами піротехнічного виробу»,

– розповіли у поліції.

Те, що відбувалося, помітив піший поліцейський патруль, що знаходився неподалік. Порушника доправили до відділу поліції, де склали щодо нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

За вчинене чоловікові загрожує штраф у розмірі від 595 до 1020 гривень.

Зібрані поліцейськими адміністративні матеріали будуть направлені до суду.

Нагадаємо, з 30 червня 2022 року на території Одеси та Одеської області діє заборона на використання та продаж піротехніки (феєрверків, салютів та петард). Він діятиме до скасування в країні військового стану.

Як повідомлялося, влітку цього року одесит запускав феєрверк на подвір’ї багатоповерхівки по вулиці Академіка Глушка.

А на Одещині двоє підлітків отримали опіки внаслідок вибуху феєрверку.

Фото ілюстративне