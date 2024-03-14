Одессит «со связями» обманул семьи военнослужащих на миллионы гривен

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что одессит обещал военнослужащим, участникам боевых действий и членам их семей посодействовать в ускорении постановки на квартирный учет, выделении бесплатного социального жилья и даже дополнительной денежной помощи от государства на обустройство новых квартир.

Для убеждения мужчина хвалился связями в органах власти, встречи с «клиентами» назначал в помещении одного из государственных учреждений, где брал у людей копии документов и ходил с ними по служебным кабинетам, делая вид, что «решает» их вопросы.

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За услугу мужчина требовал от двух до шести тысяч долларов. Люди или передавали деньги мужчине, или перечисляли их на его банковскую карточку. Нескольким гражданам злоумышленник даже «вернул» по 25 и 163 тысячи гривен в качестве денежной помощи от государства якобы на обустройство будущего жилья.

Благодаря этой уловке доверчивые люди делились информацией о мужчине с родственниками и знакомыми, таким образом привлекая их к услугам злоумышленника. После получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Не дождавшись обещанного, люди начали обращаться в полицию. Потерпевшими признаны 32 человека, которые отдали мошеннику более 3,6 миллиона гривен.

Мужчине сообщено о подозрении в мошенничестве, за которое ему грозит до восьми лет заключения.