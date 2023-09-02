Незламних одеситів привітали з Днем міста патріотичним роликом (відео)

Чи змінилися Одеса та одесити після 24 лютого? – опитування (вiдео) 2 вересня ми, як завжди, святкуємо День міста, але після початку повномасштабної війни Одеса відзначає свій день народження вже зовсім інакше. Яке зараз наше місто? Чи змінилися одесити? Ми спитали про це у них самих. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Де в Одесі допоможуть повернути дитину із окупації додому? Центр надання адміністративних нагадує, що в Одесі працює Консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сюди можуть приходити по допомогу всі, хто опинився у складній життєвій ситуації через війну чи втратив дитину в окупації. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Аварійне відключення води в частині двох районів Одеси 1 вересня «Інфоксводоканал» повідомив, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу в частині Хаджибейського та Пересипського районів м. Одеса 1 вересня 2023 року буде відключено вопдостачання. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ