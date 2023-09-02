Незламних одеситів привітали з Днем міста патріотичним роликом (відео)

Сьогодні, у суботу, 2 вересня 2023 року, Одеса відзначає свій день народження – їй виповнилося 229 років. Одеська мерія опублікувала традиційне відеопривітання із Днем міста. Однак цього року влада вирішила відійти від звичних стандартів.
Цього разу відеоролик озвучено диктором і загалом вийшов максимально патріотичним. А меру міста Геннадію Труханову виділили лише кілька секунд.
На відео зазначається, що в цьому році Одеса перенесла багато ракетних атак рашистських окупантів. Але ці атаки не зламали одеситів – навпаки, ми стали ще сильнішими та згуртованішими.
«Одеса тримається та підтримує інших. Одеса, як Фенікс, повстає з попелу, відроджується і невпинно рухається вперед… Одесити, мешканці українського міста – це люди, які ніколи не приймуть рабства. Ми сильні та непокорені, а значить непереможні»,
– сказано у тексті відеопривітання.
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Фото: скріншот із відео