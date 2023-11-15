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На Одещині побудують сім сміттєпереробних заводів: де та коли

На Одещині побудують сім сміттєпереробних заводів: де та коли

В Одесі сьогодні, 15 листопада, було підписано меморандум про будівництво семи сміттєпереробних заводів у семи громадах Одещини. Проєкт планують реалізувати протягом півтора року. 

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та міністр екології та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Як зазначається, документ підписали представники громад, голова Одеської ОВА та міністр екології та природних ресурсів України.

сміттєпереробний завод - підписання меморандума

За словами міністра, Одещина стала третім регіоном в Україні (після Київщини та Полтавщини), де почалася така розбудова в рамках розвитку України. Більш того, таке завдання поставив президент – протягом максимально короткого часу Україна повинна мати 200 сміттєпереробних заводів.

Окрім того, міністр зауважив, що всі відходи повинні сортуватися, а з біологічно активного компонента потрібно забрати енергетичну складову.

Олег Кіпер розповів, що щороку в Одеській області утворюється близько мільйона тон побутових відходів. Вони як заважають місцевим жителям, так і несуть шкоду екологічній ситуації в регіоні.

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Також він додав, що уже визначено місця, де будуть розміщені підприємства –  Авангард, Южне, Знам‘янка, Арциз, Подільськ, Саф’яни, Молога. Загальна потужність семи модулів складатиме 1,1 млн тонн на рік.

Наявність заводів на території області дасть можливість відмовитися від складування сміття на звалищах.

Працюючі заводи забезпечать мешканців робочими місцями – від 50 до 150 осіб, залежно від його потужності.

До проєктування та будівництва будуть залучені іноземні донори, які готові надати кредит громадам на будівництво. Загальна вартість семи підприємств близько 250 млн євро.

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