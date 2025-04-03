В Одесі після зимової консервації знову запрацював фонтан на Театральній площі біля Оперного театру. Його запуск здійснили фахівці комунального підприємства «Сервісний центр». Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За інформацією міської ради, цього року планують відновити роботу 15 з 27 міських фонтанів. Наразі функціонують водограї у Міському саду, на Біржовій та Театральній площах. Решту фонтанів комунальники мають розконсервувати до 5 травня. Графік роботи фонтанів – з 9:00 до 21:00.

Чотири міські фонтани, що розташовані у зоні ЮНЕСКО, залишаються законсервованими з початку повномасштабної війни. Серед них – фонтан-меморіал пам’яті жертв німецько-румунської окупації, фонтан «Петя і Гаврик», фонтан «Молодість» («Діти та жабеня») та колодязь-фонтан «Джерело».

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