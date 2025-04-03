По информации городского совета, в этом году планируют возобновить работу 15 из 27 городских фонтанов. Сейчас функционируют фонтаны в Городском саду, на Биржевой и Театральной площадях. Остальные фонтаны коммунальщики должны расконсервировать до 5 мая. График работы фонтанов — с 9:00 до 21:00.

Четыре городских фонтана, расположенных в зоне ЮНЕСКО, остаются законсервированными с начала полномасштабной войны. Среди них — фонтан-мемориал памяти жертв немецко-румынской оккупации, фонтан «Петя и Гаврик», фонтан «Молодость» («Дети и лягушонок») и колодец-фонтан «Источник».

Ранее мы сообщали, что первый городской фонтан уже радует одесситов