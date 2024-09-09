В Одесі планують за 9 мільйонів відремонтувати центр соцпослуг

Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування Київського району міста Одеси» оголосив закупівлю для обрання підрядника, якому заплатить 9 мільйонів 50 тисяч гривень за ремонт своєї будівлі на вулиці Варненській.

Відповідна інформація міститься в системі електронних закупівель Prozorro.

Аукціон має відбутися 23 вересня.

Формат закупівлі – відкриті торги з особливостями. Це означає, що закупівля проходить у більш стислі терміни, ніж при відкритих торгах. Часто під час таких торгів не відбувається аукціону, тому учасник не має конкурентів.

Період подання пропозицій – сім календарних днів, період оскарження кваліфікації – п’ять календарних днів.

Роботи компанія-переможець повинна буде завершити до 1 грудня 2025 року.

Нагадаємо, на капітальний ремонт школи №61, яка розташована на вулиці Академіка Воробйова, готові витратити понад 120 мільйонів гривень.

Також в Одесі планують провести капітальний ремонт будинку на Заболотного, 54, зруйнованого внаслідок російської дронової атаки 1 січня 2024 року.

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