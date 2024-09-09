Новини Одеси та Одеської області

В Одесі планують за 9 мільйонів відремонтувати центр соцпослуг

В Одесі планують за 9 мільйонів відремонтувати центр соцпослуг

На ремонт будівлі територіального центру соціального обслуговування Київського району Одеси на вулиці Варненській хочуть витратити понад 9 мільйонів гривень.

Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування Київського району міста Одеси» оголосив закупівлю для обрання підрядника, якому заплатить 9 мільйонів 50 тисяч гривень за ремонт своєї будівлі на вулиці Варненській.

Відповідна інформація міститься в системі електронних закупівель Prozorro.

Аукціон має відбутися 23 вересня.

тендер

Формат закупівлі – відкриті торги з особливостями. Це означає, що закупівля проходить у більш стислі терміни, ніж при відкритих торгах. Часто під час таких торгів не відбувається аукціону, тому учасник не має конкурентів.

Період подання пропозицій – сім календарних днів, період оскарження кваліфікації – п’ять календарних днів.

Роботи компанія-переможець повинна буде завершити до 1 грудня 2025 року.

Нагадаємо, на капітальний ремонт школи №61, яка розташована на вулиці Академіка Воробйова, готові витратити понад 120 мільйонів гривень.

Також в Одесі планують провести капітальний ремонт будинку на Заболотного, 54, зруйнованого внаслідок російської дронової атаки 1 січня 2024 року.

Читайте також: «Гроші на ЗСУ»: уже рік щосуботи одесити пікетують одеську мерію (відео)

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk