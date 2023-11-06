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Одеський Будинок вчених: столітній ювілей на тлі поранень

Одеський Будинок вчених: столітній ювілей на тлі поранень

Одеському Будинку вчених – сто років! Звісно, не будівлі, яка значно старіше, а самому культурному науково-просвітницькому центру. От було б свято, якби не війна!..

Дуже складана історія

Як зазначає директорка Будинку вчених Світлана Жекова, «ми не святкуємо, просто відзначаємо». Звісно: йде війна, а сам Будинок вчених став жертвою «чергового» рашистського прильоту у ніч на 23 липня 2023 року. Такі от «свіжі» сторінки і без того непростої історії Будинку вчених.

А історія та різна – зі світлими та дуже складними сторінками. Знав цей культурний науково-просвітницький центр за сто років все – розстріли вчених і науковців, закриття секцій, репресії, наслідки Другої світової війни… Про це розповідали його працівники, керівники наукових секцій під час святкової зустрічі, використовуючи слайди з фотографіями та документами…

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Так, свято… Нагородження, квіти, доповіді, цікаві розповіді, згадки про минуле (перед повномасштабним вторгненням в Будинку вчених працювало біля 15 наукових секцій)… Все це відбувалося у залі, яка після того жахливого прильоту знаходиться у стані «більш-менш». Та щоб його провести навіть у ній, треба було отримати спеціальний дозвіл від спеціалістів. Бо ж стан самого Будинку та багатьох його історичних реліквій – жахливий.

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– Звичайно, зараз ми не можемо працювати так, як це було раніше. Але ж сподіваємось на відновлення нашої діяльності у майбутньому, після нашої Перемоги. Відновлення, реставрація історичної спадщини – Будинку вчених – це наша надія, наша мета, наша мрія. Але, звісно ж, сподіватися на це у повному обсязі можна тільки після Перемоги. Зараз нас підтримують деякі благодійні фонди й ті люди, які допомагають нам власними грошима, – розповідає Світлана Жекова.

Директор Дома ченых

Світлана Жекова

Як було зазначено під час святкової зустрічі, люди інколи по 50-100 гривень надсилають на розрахунковий рахунок Будинку вчених. От дійсно – хто скільки може…

Як буде зимувати одеський Будинок вчених?

Світлана Жекова сподівається, що в зиму будівля Будинку вчених «увійде» законсервованою. Це вкрай необхідно. В будівлі вже зроблено багато чого: навіть сходи «одягнені» у фанеру. Вікна теж тепер отримали такий самий «одяг»…

Біла зала… Піднімеш голову догори, подивишся: понівечена стеля… І квіти з плакатом про сторіччя Будинку – на тлі фанери. А ще – два стенди, сповнених болем:

– Ті два стенди ми зробили нещодавно. Один з них, як бачите – з осколками ракети, які знайшли при розчищенні епіцентру вибуху. А цей – з фотографіями, як виглядав Будинок вчених до «прильоту» і після, – пояснює методистка Будинку вчених Людмила Роговська.

Сотрудница Дома ученых

Людмила Роговська

Тут, як кажуть, «без слів»…

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Якщо в вас е бажання і, головне, змога, допомогти Одеському будинку вчених, то ось реквізити для перерахування благодійної допомоги:

  • Отримувач – Одеська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України.
  • Розрахунковий рахунок: UA 973288450000026004300211419 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 328845, код ЄДРПОУ 02659602.
  • Призначення платежу: фінансова допомога на покриття збитків, нанесених Будинку вчених у результаті ракетних обстрілів російською федерацією 23 липня 2023 року.

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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