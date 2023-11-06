Одесса после обстрела: появились новые данные о пострадавших и разрушениях (фото)

В мэрии Одессы сообщили, что в результате ракетно-дроновой атаки пострадали 32 жилых дома: в Приморском районе города – 10, в Хаджибейском – 22.

Также повреждена инфраструктура, художественный музей, более двух десятков автомобилей. После обстрела возникли пожары в двух зданиях, а в селе Усатово поврежден частный дом.

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Спасатели ночью оказывали жителям психологическую помощь.

Для ликвидации пожаров в порту было задействовано 28 пожарных и 7 единиц пожарной техники.

В результате удара по Одесщине 8 человек получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых с осколочными ранениями госпитализировали. Их состояние стабильное.

На местах событий правоохранители фиксируют очередное военное преступление россиян.

Сейчас в пострадавшем от обстрела художественном музее работает Комиссия по обследованию объектов культурного наследия.

Должны успокоить общество по поводу коллекции музея. Одесской областной государственной администрацией совместно с музеем и ОО «Museum for change» заранее была эвакуирована большая часть коллекции, так называемые красная и желтая линии. Другая часть экспонатов находится в хранилище. Полотна и картины нынешних выставок не пострадали, — сообщил руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер.

Помощь пострадавшим

В Одессе с утра работает оперативный штаб на ул. Софиевская, 5.

В штабе можно получить консультационную помощь по пакету документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей. Сотрудники Приморской районной администрации вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление указанной материальной помощи.

Также жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134.