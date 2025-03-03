Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Нові трамваї курсують:

2 вагони – за маршрутом №17 (Куликове поле – 11 ст. Великого Фонтана) – інтервал руху 15-16 хв.

2 вагони – за маршрутом №28 (парк Шевченка – вул. Пастера) – інтервал руху 10-11 хв.

«Вони забезпечать комфортні та безпечні поїздки для всіх пасажирів, зокрема для людей з інвалідністю», – ідеться в повідомленні.

Довжина вагона такого трамвая становить 26 метрів, він може перевозити до 300 пасажирів і має 71 місце для сидіння.

Візки трамвая поворотні, вони обладнані двоступеневим підвішуванням і завдяки своїй конструкції забезпечують вагону більшу маневреність і можливість експлуатації на небездоганних трамвайних коліях.

Нагадаємо, 2021 року компанія «Татра-Південь», виробничі потужності якої розташовані в Дніпрі, виграла тендер на постачання до Одеси 13 трамваїв моделі К1Т306 за проєктом «Міський громадський транспорт», який фінансується Європейським інвестиційним банком. 11 з них уже доставлено, а останні трамваї за цим контрактом мають надійти в місто до кінця березня цього року.