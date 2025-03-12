Про це свідчать оновлені дані рейтингу Numbeo.

У загальному рейтингу найдорожчих міст світу Одеса посідає 290 місце. Київ опинився на 266 місці, а Дніпро – на 279 місці. Також до п’ятірки найдорожчих українських міст увійшли Львів і Харків.

Найдорожчим у світі є швейцарські міста – Цюріх, Лозанна і Женева.

Зазначимо, що в торішньому рейтингу Numbeo, Київ посів 199-те місце, Одеса – 202-ге, а Львів – 204-те.

Для розрахунку індексу вартості життя Numbeo порівнює ціни зокрема на продукти в магазинах, їжу та напої в ресторанах, комунальні послуги, оренду квартир, транспорт.

Нагадаємо, нещодавно Одеса разом із Полтавою розділили перше місце в Україні в рейтингу чистоти повітря, а сьогодні після ворожих “прильотів” одеситам радять не відчиняти вікна.