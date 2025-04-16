15 квітня Володимир Зеленський провів в Одесі координаційну нараду з питань захисту неба, економіки регіону та ситуації з переселенцями. Командувач повітряного командування Південь генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів про протиповітряну оборону Одеської області.

Глава держави запевнив, що військове командування працюватиме над посиленням захисту Одеси від російських атак.

«Що стосується ППО, скажу відверто, Одеса була (раніше – ред.) краще захищена, ніж останнім часом. Була краще. Не будемо заглиблюватися в деталі. Але те, що було, повернеться», – додав президент.

Зеленський не став уточнювати, якими саме системами ППО можуть посилити захист Одеси.

Тим часом Росія продовжує тероризувати одеситів обстрілами. Зокрема, в ніч 16 квітня в Одесі неодноразово лунали вибухи. У місті вже відомо про руйнування та постраждалих.

Нагадаємо, 15 квітня 2025 року, в Одесі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Під час цього візиту відбувся брифінг, на якому було зроблено кілька важливих заяв.

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