Об этом президент заявил на встрече с представителями бизнеса Одесской области.

15 апреля Владимир Зеленский провел в Одессе координационное совещание по вопросам защиты неба, экономики региона и ситуации с переселенцами. Командующий воздушным командованием Юг генерал-майор Дмитрий Карпенко подробно доложил о противовоздушной обороне Одесской области.

Глава государства заверил, что военное командование будет работать над усилением защиты Одессы от российских атак.

«Что касается ПВО, скажу откровенно, Одесса была (ранее — ред.) лучше защищена, чем в последнее время. Была лучше. Не будем углубляться в детали. Но то, что было, вернется», — добавил президент.

Зеленский не стал уточнять, какими именно системами ПВО могут усилить защиту Одессы.

Тем временем Россия продолжает терроризировать одесситов обстрелами. В частности, в ночь 16 апреля в Одессе неоднократно раздавались взрывы. В городе уже известно о разрушениях и пострадавших.

Напомним, 15 апреля 2025 года, в Одессе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В ходе этого визита состоялся брифинг, на котором было сделано несколько важных заявлений.

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