Україна готова купити у США десять систем протиповітряної оборони Patriot за 15 мільярдів доларів, а деякі європейські партнери можуть допомогти у фінансуванні.

Про це в інтерв’ю телеканалу CBS заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна так і не отримала ті додаткові системи ППО Patriot, які були обіцяні на торішньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні.

«Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах», – сказав Зеленський.

Президент стверджує, що деякі європейські партнери готові фінансово допомогти Києву в купівлі цих систем.

«Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує 1,5 млрд доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і всі будемо платити», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що у США заявляють, що сьогодні немає можливості продати Україні додаткові «патріоти». Але водночас вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю.

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Курськ масовано атакували безпілотники

У ніч на вівторок, 15 квітня, Курськ зазнав масштабної атаки безпілотників. Міноборони Росії заявило, що над Курською областю нібито було збито 109 дронів, а ще 6 – над Воронезькою, Московською, Брянською та Орловською областями.

У соцмережах публікують численні кадри пожеж у Курську на тлі нічної атаки БПЛА.

«У підсумку «все збили» цивільною інфраструктурою, рятуючи військову. При тому є результати на землі саме в промзонах, що свідчить про влучність ударів там, де не дістало ППО. Чекаємо подробиць від сил оборони», – прокоментував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив у Телеграмі, що метою атаки на Курськ міг бути промисловий технопарк «Союз», резиденти якого задіяні в російському ВПК, зокрема, у виробництві дронів та електронних компонентів військових систем.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень.

Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де наші захисники зупинили 28 штурмів агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 бойових зіткнень.

Сили оборони України просунулися на двох напрямках фронту в Донецькій області – в районі Сіверська і Торецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 квітня.

Геолоковані дані військових аналітиків свідчать, що ЗСУ досягли тактичного успіху на деяких ділянках фронту, зокрема на південний захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Водночас армія країни-агресора Росії змогла поліпшити позиції на інших частинах лінії зіткнення біля Сіверська, Торецька та Покровська Донецької області, а також Куп’янська в Харківській області.

У ISW вказують, що армія РФ просувається в Курській області – на південь від Суджі. Бої тривають поблизу населених пунктів Горналь і Олешні.

Втрати ворога за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три РЛС/РЕБ та два інших важливих об’єкти противника.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1180 осіб.

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