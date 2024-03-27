Обстріл енергетичної інфраструктури в Одеській області: хто нажився на відновленні

Про це повідомили в Одеській обласній поліції та прокуратурі.

За даними слідства, керівники двох приватних фірм заволоділи державними коштами, виділеними на відновлення енергетичної інфраструктури регіону, яка була пошкоджена через російські обстріли взимку минулого року.

З метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів НЕК “Укренерго” уклало з підрядником договір на ремонт електрообладнання. Необхідно було виконати демонтаж і переміщення двох автотрансформаторів для заміни пошкоджених та їх підключення.

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Як субпідрядну організацію, для залізничних перевезень, підрядник залучив раніше знайомого директора логістичної компанії.

“Підозрювані, достеменно знаючи, що автотрансформатори вже перевезено територією Одеської області, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо вартості їхнього транспортування та послуг із міжнародних перевезень, які фактично не виконувалися”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Унаслідок таких дій державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків.

За скоєне фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3,7 млн гривень.