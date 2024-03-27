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Обстрел энергетической инфраструктуры в Одесской области: кто нажился на восстановлении

Обстрел энергетической инфраструктуры в Одесской области: кто нажился на восстановлении

Руководителей двух подрядных компаний подозревают в хищении 3,7 млн гривен на восстановлении критической инфраструктуры Одесской области после вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в Одесской областной полиции и прокуратуре.

По данным следствия, руководители двух частных фирм завладели государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за российских обстрелов зимой прошлого года.

С целью ликвидации последствий ракетных обстрелов НЭК «Укрэнерго» заключило с подрядчиком договор на ремонт электрооборудования. Необходимо было выполнить демонтаж и перемещение двух автотрансформаторов для замены поврежденных и их подключения.

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В качестве субподрядной организации, для железнодорожных перевозок, подрядчик привлек ранее знакомого директора логистической компании.

«Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате таких действий государственному предприятию нанесен более 3,7 млн грн убытков.

За содеянное фигурантам грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере в размере 3,7 млн гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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