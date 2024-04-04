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“Обмежено придатних” військовозобов’язаних в Україні не буде, – роз’яснення Міноборони

“Обмежено придатних” військовозобов’язаних в Україні не буде, – роз’яснення Міноборони

Президент Володимир Зеленський підписав закон 10313, згідно з яким скасовується норма про “обмежено придатних” військових і військовозобов’язаних. Закон через місяць набуде чинності. У Міноборони пояснили, що означає скасування цього статусу.

Закон виключає поняття обмеженої придатності та встановлюється обов’язок для громадян України, яких було визнано обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Це правило також стосується тих громадян України, які були визнані обмежено придатними до набрання чинності законом.

У Міністерстві оборони пояснили, що громадяни України, яких раніше було визнано “обмежено придатними”, мають до 4 лютого 2025 року повторно пройти ВЛК, на якій їх визнають або “придатними”, або “непридатними”.

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Кабмін протягом трьох місяців має затвердити оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності.

Після повторного огляду:

військові, визнані непридатними, будуть звільнені,
військові визнані придатними, продовжать службу,
військовозобов’язаних, визнаних непридатними, виключать з обліку.

Також Володимир Зеленський підписав закон про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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