Військовозобов’язаним українцям за кордоном перестали видавати документи: причини

В закордонних підрозділах ДП “Документ” припинили видачу готових документів. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що це він наказав обмежити консульські послуги для українців за кордоном.
Про припинення видачі документів сьогодні, 23 квітня, повідомили у самому “Документі”. Там зазначили, що “з технічних причин призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах”.
Проте документи перестали видавати не всім. Винятком стали діти віком до 12 років – оскільки для них передбачена змінена процедура.
“Видача паспортів можлива для дітей віком до 12 років. У зв’язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації”, – зазначили в “Документі”.
Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію отримати за кордоном консульські послуги, оформити паспорт та закордонний паспорт військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років зможуть, лише якщо вони оновили свої військово-облікові дані.
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Що говорять у МЗС про відмову у видачі документів
Напередодні Міністерство закордонних справ покарало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку.
Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який оприлюднили ЗМІ.
У листі йдеться, що, починаючи з 23 квітня, військовозобов’язаним українським чоловікам за кордоном припиняють надавати консульські послуги:
«З урахуванням пунктів 6 і 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим військового стану», у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, що триває, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язки з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування та соціальна підтримка та наявність військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років».
У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначає, що Україна не надаватиме послуг своїм громадянам за кордоном, бо вони показали свою байдужість до питання виживання держави.
“Як це виглядає зараз: людина призовного віку виїхала за кордон, показала своїй державі, що питання її виживання її не стосується, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті”. , воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави, – то так це не працює”, – пише Кулеба.
Зазначає, що обов’язок оновлювати свої документи у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. А перебування за кордоном “не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною”.
Кулеба зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз’яснення щодо порядку отримання консульських послуг у рамках законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах з наближенням до набрання чинності законом про мобілізацію та після набрання чинності.