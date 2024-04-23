Військовозобов’язаним українцям за кордоном перестали видавати документи: причини

Про припинення видачі документів сьогодні, 23 квітня, повідомили у самому “Документі”. Там зазначили, що “з технічних причин призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах”.

Проте документи перестали видавати не всім. Винятком стали діти віком до 12 років – оскільки для них передбачена змінена процедура.

“Видача паспортів можлива для дітей віком до 12 років. У зв’язку з відсутністю необхідності біометричної верифікації”, – зазначили в “Документі”.

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію отримати за кордоном консульські послуги, оформити паспорт та закордонний паспорт військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років зможуть, лише якщо вони оновили свої військово-облікові дані.

Що говорять у МЗС про відмову у видачі документів

Напередодні Міністерство закордонних справ покарало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку.

Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який оприлюднили ЗМІ.

У листі йдеться, що, починаючи з 23 квітня, військовозобов’язаним українським чоловікам за кордоном припиняють надавати консульські послуги:

«З урахуванням пунктів 6 і 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим військового стану», у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, що триває, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язки з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування та соціальна підтримка та наявність військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років».

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначає, що Україна не надаватиме послуг своїм громадянам за кордоном, бо вони показали свою байдужість до питання виживання держави.

“Як це виглядає зараз: людина призовного віку виїхала за кордон, показала своїй державі, що питання її виживання її не стосується, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті”. , воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави, – то так це не працює”, – пише Кулеба.

Зазначає, що обов’язок оновлювати свої документи у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. А перебування за кордоном “не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною”.

Кулеба зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз’яснення щодо порядку отримання консульських послуг у рамках законодавства для чоловіків мобілізаційного віку у закордонних дипломатичних установах з наближенням до набрання чинності законом про мобілізацію та після набрання чинності.