Великдень-2024 в Одесі: у поліції посилять заходи безпеки (відео)

Як повідомляють у прес-службі відомства, на Великдень планується збільшити кількість авто- та піших нарядів поліції за кожним населеним пунктом. Біля храмів поліцейські разом із працівниками ДСНС забезпечуватимуть охорону громадського порядку.

Також буде збільшено кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування можливих порушень та створено резерв із поліцейських підрозділів особливого призначення, вибухотехнічної служби та кінологів.

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Загалом правопорядок на Великдень забезпечуватимуть понад 23 тис. правоохоронців. Очікується, що до 13 тис. храмів відбудуться святкові богослужіння, яке відвідають приблизно 10 млн. громадян.