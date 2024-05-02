Великдень-2024 в Одесі: у поліції посилять заходи безпеки (відео)

В управлінні Нацполіції Одеської області заявили про готовність забезпечити правопорядок під час святкування великого християнського свята Великодня, який цього року православні відзначатимуть у неділю, 5 травня.
Як повідомляють у прес-службі відомства, на Великдень планується збільшити кількість авто- та піших нарядів поліції за кожним населеним пунктом. Біля храмів поліцейські разом із працівниками ДСНС забезпечуватимуть охорону громадського порядку.
Також буде збільшено кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування можливих порушень та створено резерв із поліцейських підрозділів особливого призначення, вибухотехнічної служби та кінологів.
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Загалом правопорядок на Великдень забезпечуватимуть понад 23 тис. правоохоронців. Очікується, що до 13 тис. храмів відбудуться святкові богослужіння, яке відвідають приблизно 10 млн. громадян.
«Звертаємось до громадян з нагадуванням не допускати правопорушень на конфесійному ґрунті.
Також наголошуємо на дотриманні громадянами вимог комендантської години, встановленої у вашому населеному пункті»,
– додали в поліції.
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Водночас, за інформацією Одеської міської ради, на Великдень на території Одеси продовжуватиме діяти комендантська година, а всі великодні богослужіння розпочнуться вранці 5 травня.
Інформацію про початок богослужінь можна знайти на офіційних порталах релігійних громад.