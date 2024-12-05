Новогодние праздники в Одессе начнут отмечать раньше обычного

Раньше этот праздник приходился на 19 декабря, но после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, празднование сместилось на шестое число первого месяца зимы.

Как сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, открытие главной елки на Дерибасовской состоится в День святого Николая, в 17:30.

Также 6 декабря состоится праздничная программа, организованная Департаментом культуры.

Для гостей праздника запланирован концерт Одесского муниципального театра духовой музыки имени А. Салика, а также выступления талантливых детей — воспитанников творческих коллективов.

Также праздничные мероприятия будут проходить в зоопарке. 6 декабря — детям вход бесплатный.

Кроме того, 6, 7 и 8 декабря пройдут концерты возле стадиона «Черноморец» в парке Шевченко.

В новогоднюю ночь проведение массовых уличных празднований в городе не планируется. Это связано с комендантским часом.

Как сообщала «Одесская жизнь» на Дерибасовской уже во всю монтируют главную елку Одессы. Высота главной елки – 20 метров, ширина – девять. Верхушку елки традиционно увенчает рождественская звезда, а украшена она будет в традиционных украинских тонах – орнамент и сине-желтая лента.

По словам Ивана Липтуги, на установку елки и праздничное оформление город не тратился. Использовали то, что осталось с предыдущих лет. А для гирлянд установят генератор мощностью 9 кВт.