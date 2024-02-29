Війна, день 736-й: чорний день для українських спецпризначенців і черговий збитий ворожий літак

Загибель спецпризначенців на півдні

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили загибель спецпризначенців із 73-го морського центру спеціальних операцій.

Зазначається, що вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання бойового завдання.

“Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі та в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів ССО в перемогу над ворогом.

Завжди пам’ятайте якою ціною виборюється наша свобода”, – йдеться в повідомленні.

Російські пабліки стверджують, що загинуло 20 українських військових. Україна цифри втрат не підтверджувала.

Ситуація на фронті: основне

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних і 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Третя штурмова бригада вибила окупантів із Красногорівки на Донеччині. Напередодні сили противника атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли в місто.

За короткий проміжок часу ворог встиг підготуватися до тривалої оборони і попри опір та важкі бої, штурмові групи завдали противнику втрат – близько 100 окупантів “200-ми” та “300-ми”. Росіяни відмовлялися від здачі в полон і були ліквідовані в зайнятих ними будинках.

Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.

Також ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ у Оленівці Донецької області. За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 загиблих окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

За добу підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобі протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі противника.

Сьогодні, 29 лютого, Повітряні сили України знищили черговий російський винищувач Су-34. Це вже третій збитий російський літак за останні три дні.

Втрати ворога на ранок 29 лютого

Загальні втрати ворога за добу: