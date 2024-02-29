Війна, день 736-й: чорний день для українських спецпризначенців і черговий збитий ворожий літак

Розпочалася сімсот тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Напружена ситуація зберігається на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ.
Загибель спецпризначенців на півдні
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили загибель спецпризначенців із 73-го морського центру спеціальних операцій.
Зазначається, що вони забезпечували відхід основних сил групи після виконання бойового завдання.
“Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі та в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів ССО в перемогу над ворогом.
Завжди пам’ятайте якою ціною виборюється наша свобода”, – йдеться в повідомленні.
Російські пабліки стверджують, що загинуло 20 українських військових. Україна цифри втрат не підтверджувала.
Ситуація на фронті: основне
За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних і 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Третя штурмова бригада вибила окупантів із Красногорівки на Донеччині. Напередодні сили противника атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли в місто.
За короткий проміжок часу ворог встиг підготуватися до тривалої оборони і попри опір та важкі бої, штурмові групи завдали противнику втрат – близько 100 окупантів “200-ми” та “300-ми”. Росіяни відмовлялися від здачі в полон і були ліквідовані в зайнятих ними будинках.
Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ.
Також ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ у Оленівці Донецької області. За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 загиблих окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.
За добу підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобі протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі противника.
Сьогодні, 29 лютого, Повітряні сили України знищили черговий російський винищувач Су-34. Це вже третій збитий російський літак за останні три дні.
Втрати ворога на ранок 29 лютого
Загальні втрати ворога за добу:
- 1150 окупантів,
- 23 танки,
- 44 бронемашини,
- 41 артсистема,
- 15 БПЛА,
- 2 ППО,
- 47 од. авто та одиниць спецтехніки.