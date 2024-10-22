Нові назви одеських вулиць з’явилися на електронних картах і їх занесли до реєстру

Одеський активіст Дем’ян Ганул повідомляє про появу нових назв вулиць міста в навігаційних програмах. А Артем Карташов – член робочої групи з питань деколонізації Одеської ОВА повідомив, що нові топоніми вже в держреєстрі.
Дем’ян Ганул у телеграм повідомив, що навігаційні програми додали нові назви вулиць в Одесі, перейменовані на честь загиблих героїв України.
Про те, що нові назви вулиць Одеси, які в липні своїм рішенням перейменував голова Одеської ОВА Олег Кіпер, занесли до Державного реєстру, повідомив адвокат і член групи з перейменування вулиць при Одеській військовій адміністрації Артем Карташов.
У відповіді на запит Карташова в державне підприємство «Національні інформаційні системи» сказано, що нові назви внесено до Словника вулиць по Одесі, а також Одеському та Ізмаїльському районам.
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Тепер новими назвами вулиць можна безпосередньо користуватися і вести документацію.
«Вони опрацювали поки що не весь перелік, але ті, які були нам цікаві, які під особливою увагою суспільства перебувають, одеські вулиці – вони були внесені», – зазначив Артем Карташов.
За словами адвоката, тепер влада Одеси може спокійно змінювати таблички з назвами вулиць.
Нагадаємо, 26 липня 2024 року голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про перейменування понад 400 вулиць: Велике перейменування в Одесі та області: повний список нових назв